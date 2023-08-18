Еще одного погибшего при пожаре в шахте нашли в Казахстане

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Тело еще одного горняка, погибшего при пожаре на шахте "Казахстанская", обнаружили в Карагандинской области. Об этом заявил представитель компании-владельца шахты "Арселор Миттал Темиртау" Сергей Огай.

"В 08:15 (05:15 по московскому времени. – Прим. ред.) было обнаружено тело еще одного рабочего, сейчас начались мероприятия по его передаче", – цитирует его ТАСС.

Отмечается, что на данный момент идет поиск еще троих горняков.

В четверг, 17 августа, в шахте "Казахстанская" загорелась конвейерная лента. В шахте находились 227 человек.

Эвакуированы были 222 горняка, 13 из них обратились за медицинской помощью, шестерых госпитализировали с отравлением угарным газом. На тот момент погибшими были признаны два человека.

До этого около 40 рабочих были эвакуированы из шахты "Ангидрит" в Норильске из-за возгорания трансформаторной подстанции. Производственный процесс был приостановлен.

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