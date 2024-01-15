Шахта в Коми возобновила работу за исключением подтопленного забоя

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Шахта "Заполярная" в Коми, где произошел неконтролируемый прорыв подземных вод, возобновила работу во всех забоях, кроме подтопленного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию "ВоркутаУголь".

Собеседник агентства не стал уточнять, когда откачают воду с подтопленного участка.

Об инциденте стало известно утром 15 января. Отмечалось, что в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление в шахте на глубине 600 метров.

В момент ЧП на объекте работали 60 человек, трое из которых осуществляли деятельность на аварийном участке. В результате произошедшего один человек погиб, еще один пострадал.

Позднее горняков шахты вывели на поверхность после прорыва грунтовых вод. СК России возбудил уголовное дело. Расследуется дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.

40 человек погибли при взрыве на угольной шахте в Турции – МВД Турции