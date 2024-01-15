Горняков шахты в Коми вывели на поверхность после прорыва грунтовых вод

Фото: ГУ МЧС по Республики Коми

Горняков шахты "Заполярная" в Воркуте вывели на поверхность после прорыва грунтовых вод. Компания "Воркутауголь" рассказала о происшествии на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

"Работники шахты "Заполярная" выведены на поверхность. На данный момент все работы в забое приостановлены", – сообщается в публикации.

Устанавливать причины ЧП будет специальная комиссия.

В свою очередь, в аккаунте регионального главка СК России сообщается о возбуждении уголовного дела в связи с прорывом на шахте. Расследуется дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее стало известно о гибели одного человека в результате прорыва грунтовых вод в шахте "Заполярная". Управление МСЧ РФ по Республике Коми сообщило о частичном затоплении на глубине 600 метров.

В момент ЧП на объекте работали 60 человек, трое из которых осуществляли деятельность на аварийном участке.



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