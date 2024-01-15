15 января, 10:24Происшествия
Горняков шахты в Коми вывели на поверхность после прорыва грунтовых вод
Фото: ГУ МЧС по Республики Коми
Горняков шахты "Заполярная" в Воркуте вывели на поверхность после прорыва грунтовых вод. Компания "Воркутауголь" рассказала о происшествии на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
"Работники шахты "Заполярная" выведены на поверхность. На данный момент все работы в забое приостановлены", – сообщается в публикации.
Устанавливать причины ЧП будет специальная комиссия.
В свою очередь, в аккаунте регионального главка СК России сообщается о возбуждении уголовного дела в связи с прорывом на шахте. Расследуется дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Ранее стало известно о гибели одного человека в результате прорыва грунтовых вод в шахте "Заполярная". Управление МСЧ РФ по Республике Коми сообщило о частичном затоплении на глубине 600 метров.
В момент ЧП на объекте работали 60 человек, трое из которых осуществляли деятельность на аварийном участке.
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