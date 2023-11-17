Тело второго шахтера подняли после обвала на руднике в Забайкалье

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Спасатели подняли на поверхность тело второго шахтера, погибшего при обрушении на руднике компании "Омчак" на Верхне-Алиинском месторождении. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Забайкальскому краю сообщает ТАСС.

"Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность", – указано в сообщении.

Об обрушении рудника в Балейском районе Забайкальского края стало известно в ночь на 17 ноября. Под завалами оказались два человека, на месте происшествия работают горноспасатели кемеровского отряда МЧС.

Спустя некоторое время после происшествия было найдено тело первого шахтера.

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