В Забайкалье двоих людей завалило при обрушении на руднике

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Обрушение произошло на руднике в Балейском районе Забайкальского края, два человека оказались под завалами. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС сообщает РИА Новости.

"На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека", – заявили в ведомстве.

На месте происшествия работают горноспасатели кемеровского отряда МЧС.

Ранее сообщалось об аварии в шахте имени Костенко в Казахстане, которая произошла рано утром 28 октября. По версии компании "АрселорМиттал Темиртау", в лаве произошел взрыв газометана.

Как сообщил глава администрации Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, в шахте произошел пожар. Всего в результате аварии на шахте погиб 21 человек.

Возгорание электрических кабелей произошло в лифтовой шахте жилого дома в Алма-Ате