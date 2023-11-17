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17 ноября, 04:58

Происшествия

В Забайкалье двоих людей завалило при обрушении на руднике

Фото: 123RF/alfazetchronicles

Обрушение произошло на руднике в Балейском районе Забайкальского края, два человека оказались под завалами. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС сообщает РИА Новости.

"На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека", – заявили в ведомстве.

На месте происшествия работают горноспасатели кемеровского отряда МЧС.

Ранее сообщалось об аварии в шахте имени Костенко в Казахстане, которая произошла рано утром 28 октября. По версии компании "АрселорМиттал Темиртау", в лаве произошел взрыв газометана.

Как сообщил глава администрации Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, в шахте произошел пожар. Всего в результате аварии на шахте погиб 21 человек.

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