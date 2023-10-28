Число погибших на шахте в Казахстане увеличилось до 21

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Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 21. Внутри остаются 23 шахтера, сообщается в телеграм-канале компании "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ).

"На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. Поисково-спасательные работы продолжаются", – отмечается в сообщении.

Ранее глава компании-собственника шахты Виктор Гафиулов сообщил о 20 погибших на шахте. Говорилось, что на поверхность вывели 205 человек.

Об аварии в шахте имени Костенко в Казахстане стало известно рано утром 28 октября. По версии компании "АрселорМиттал Темиртау", в лаве произошел взрыв газометана. Как сообщил глава администрации Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, в шахте произошел пожар.

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