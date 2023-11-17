Тело одного из шахтеров обнаружили под завалами в руднике в Забайкалье

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Тело одного из работников, оказавшегося под завалами после обрушения на руднике, обнаружили спасатели. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС по Забайкальскому краю сообщает РИА Новости.

"Обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников. Продолжаются поиски второго человека. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю", – указано в сообщении.

Уточняется, что обрушение произошло на Верхне-Алиинском месторождении, которое разрабатывает золоторудная компания "Омчак".

Об обрушении рудника в Балейском районе Забайкальского края стало известно в ночь на 17 ноября. Под завалами оказались два человека, на месте происшествия работают горноспасатели кемеровского отряда МЧС.

До этого, рано утром 28 октября, авария произошла в шахте имени Костенко в Казахстане. В результате аварии на шахте погиб 21 человек.

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