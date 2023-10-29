29 октября, 06:23Происшествия
Количество погибших в аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 35
Фото: 123RF/melis
Количество погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана достигло 35 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС страны.
В ведомстве отметили, что на поверхность были подняты тела 29 погибших. Также продолжаются активные поиски еще 11 шахтеров.
В аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений горноспасателей Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб".
Об аварии в шахте имени Костенко в Казахстане стало известно рано утром 28 октября. По словам Ермаганбета Булекпаева, предварительными причинами аварии на шахте стали возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси.
В связи с ЧП президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура по жертвам. Соболезнования в связи с аварией принес и президент России Владимир Путин. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Читайте также