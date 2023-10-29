Количество погибших в аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 35

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Количество погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана достигло 35 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС страны.

В ведомстве отметили, что на поверхность были подняты тела 29 погибших. Также продолжаются активные поиски еще 11 шахтеров.

В аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений горноспасателей Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб".

Об аварии в шахте имени Костенко в Казахстане стало известно рано утром 28 октября. По словам Ермаганбета Булекпаева, предварительными причинами аварии на шахте стали возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси.

В связи с ЧП президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура по жертвам. Соболезнования в связи с аварией принес и президент России Владимир Путин. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.