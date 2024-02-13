Обвал произошел на золотодобывающей шахте на востоке Турции

Фото: ntv.com.tr

Обвал произошел на золотодобывающей шахте в провинции Эрзинджан на востоке Турции. Рабочие остались под завалами, заявил в эфире телеканала NTV губернатор провинции Хамза Айдогду.

Как он уточнил, причиной обвала стал сошедший гигантский оползень в районе шахты в районе Илич.

"Под завалами остаются рабочие, точное их число неизвестно. Ведутся поисково-спасательные работы при участии команд из других провинций", – подчеркнул губернатор.

В свою очередь, управляющая шахтой компания Anagold подтвердила ЧП. По ее информации, сотрудники экстренной службы компании участвуют в поисках рабочих. На сайте компании добавляется, что шахта начала работать в декабре 2010 года.

13 сентября 2023 года обрушение случилось на шахте в районе Эрегли в провинции Зонгулдак на севере Турции. На момент произошедшего в шахте находились 14 рабочих.

Губернатор провинции Зонгулдак Осман Хаджибекташоглу сообщил, что обрушение в шахте в районе города Эрегли произошло по неустановленной причине. В результате инцидента скончался один рабочий, трое были спасены.

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