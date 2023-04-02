Более 200 человек эвакуировали из-за задымления в шахте "Обуховская" под Ростовом

Фото: ТАСС/Антон Вергун

В шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление, в связи с чем была произведена эвакуация более 200 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС РФ по региону.

По его словам, горения в шахте не зафиксировали. На территории происшествия запустили вентиляционную систему.

Представитель МЧС добавил, что задымление случилось в подстанции, которая находится на глубине 199 метров. На территории ЧП работает нештатное аварийно-спасительное формирование. По словам представителя ведомства, пострадавших в результате происшествия не зафиксировали.

Ранее сообщалось, что свыше 200 человек эвакуировали из шахт "Воркутинская" и "Заполярная" в Республике Коми из-за задымления. Уточнялось, что в результате инцидента никто не пострадал. Задымление зафиксировали в камере пункта регулирующей аппаратуры.

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