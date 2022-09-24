Обвал произошел на шахте в Мурманской области

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

На шахте по добыче никеля и меди в Мурманской области произошел обвал породы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Примерно в 11:45 на шахте "Каула-Котсельваара" произошел обвал, в результате которого погиб один человек", – сказал источник агентства.

В настоящее время в шахту направлена группа спасателей из 10 человек, а также спецтехника.

Ранее в Сербии в результате аварии на угольной шахте погибли восемь горняков. Инцидент произошел на шахте "Соко" вблизи населенного пункта Сокобаня. В нем также пострадали 20 человек.

