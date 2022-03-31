Трое рабочих погибли на сталелитейном предприятии в Новокузнецке

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Трое рабочих погибли на сталелитейном предприятии "Евраз ЗСМК" в Новокузнецке при обвале грунта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Происшествие случилось во время работ по ремонту трубопровода.

Оперативно-следственная группа приступила к работе на месте произошедшего.

Ранее сообщалось, что три человека получили травмы в результате обвала горной породы на шахте "Денисовская" в Якутии. По данным следствия, причиной ЧП могло стать землетрясение. Незадолго до происшествия в районе шахты зафиксировали подземный толчок. В настоящее время проводится проверка.

