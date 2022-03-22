Два человека погибли в результате нападения на лицей в Швеции – СМИ

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Две женщины погибли при нападении на лицей в шведском городе Мальмё. Об этом сообщило агентство "Франс Пресс", ссылаясь на местную полицию.

По информации издания, погибшие работали в лицее, им было около 50 лет. В нападении подозревается 18-летний ученик. Подробности инцидента не приводятся.

Ранее сообщалось, что Десять человек были ранены при стрельбе на автошоу в городе Думас в американском штате Арканзас. По меньшей мере одного пострадавшего доставили в больницу вертолетом. Данные о возможном подозреваемом не приводятся.