Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции

18 марта, 23:46
Фото: AP Photo/Emrah Gurel
В Турции произошло ДТП с участием междугороднего пассажирского автобуса. Авария случилась недалеко от провинции Адана.
По информации местных СМИ, пострадали 23 человека. Их всех госпитализировали.
В посольстве РФ сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, среди пострадавших нет российских граждан.
Как сообщает издание Haberturk, автобус двигался в направлении города Джейхана. Водитель потерял управление транспортным средством и оно перевернулось на серпантине.
Ранее автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья. Пострадали девять человек. Инцидент произошел в черте населенного пункта Серик. В салоне автобуса находилась туристическая группа из 12 россиян, которые направлялись в аэропорт.
По данным, предоставленным дорожной полицией, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся.
До этого сообщалось, что гражданка России погибла в результате столкновения автобуса с грузовиком в Аргентине. Автобус направлялся из Буэнос-Айреса в Венадо-Туэрто. В пути он столкнулся с грузовиком, стоящим на обочине. Всего в ДТП пострадали 12 человек.
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