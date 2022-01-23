Россиянка погибла в ДТП с участием грузовика и автобуса в Аргентине

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Гражданка России погибла в результате столкновения автобуса с грузовиком в Аргентине.
Гибель женщины подтвердил заведующий консульским отделом посольства РФ в южноамериканской республике Георгий Полин, передает ТАСС. Он уточнил, что сотрудники диппредставительства постоянно находятся на связи с семьей и друзьями погибшей. Сейчас решается вопрос о вывозе тела или праха.
По данным аргентинских СМИ, авария произошла 18 января. Автобус, в котором находилась россиянка, направлялся из Буэнос-Айреса в Венадо-Туэрто. В пути он столкнулся с грузовиком, стоящим на обочине. Всего в ДТП пострадали 12 человек. Других погибших, кроме гражданки РФ, нет.
Причины аварии пока не установлены. Известно, что водителю автобуса предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.
Ранее сообщалось, автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте, в результате погибла одна гражданка России, еще несколько человек пострадали.
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