Мотоциклист в Турции насмерть сбил 81-летнюю россиянку

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В результате ДТП в турецкой Аланье погибла 81-летняя российская гражданка. Случившееся подтвердили в генконсульстве РФ в Анталье, сообщает РИА Новости.

"Обстоятельства этого трагического инцидента выясняются местными правоохранительными органами. Генконсульство находится на связи с родственниками погибшей. Им оказывается необходимая консульская помощь", – говорится в сообщении.

Ранее автобус, который перевозил более 20 российских туристов, включая 9 детей, перевернулся в Турции. Он следовал из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным причинам транспортное средство врезалось в бетонное ограждение и перевернулось. Все пострадавшие являются жителями Самарской области.