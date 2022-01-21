Автобус с пассажирами перевернулся на шоссе в Латвии

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На Лиепайском шоссе в Латвии пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся. Об этом со ссылкой на государственную полицию республики сообщает РИА Новости.

Авария произошла недалеко от населенного пункта Гробини. В результате ДТП пострадали три человека, их доставили в больницу.

Отмечается, что в четверг, 20 января, в Латвии была сильная метель, также зафиксировано обледенение дорог.

Ранее сообщалось, что автобус с туристами перевернулся на федеральной трассе в Карелии. По данным МВД, в нем находилось 37 студентов Севастопольского государственного университета, два водителя и экскурсовод.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате происшествия пострадали шесть человек, пять из них госпитализировали.

До этого в Нижегородской области перевернулся автобус, в котором находились 35 человек. 13 из них пострадали. Пассажиры получили травмы легкой и средней степени тяжести. Погибших нет.