В Нижегородской области перевернулся автобус

08:47
Фото: телеграм-канал Mash
Пассажирский автобус, в котором находились 35 человек, перевернулся в Нижегородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГИБДД.
"В 06:10 на 333-м км дороги Нижний Новгород – Иваново водитель автобуса не учел дорожные условия, в результате чего съехал на обочину с последующим опрокидыванием", – говорится в сообщении.
В Минздраве Нижегородской области агентству сообщили, что в результате произошедшего 13 пассажиров получили травмы легкой и средней степени тяжести, погибших нет.
Замгубернатора Нижегородской области – министр здравоохранения Давид Мелик Гусейнов написал в своем Instagram, что десять пострадавших были доставлены в ЦРБ в Балахны.
"Состояние легкой и средней тяжести. Детей среди пострадавших нет", – написал он.
На месте аварии работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в Ивановской области междугородний пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. Серьезные травмы получили водитель и пассажир иномарки, также пострадали шесть пассажиров автобуса.
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