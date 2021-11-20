В Нижегородской области перевернулся автобус

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Пассажирский автобус, в котором находились 35 человек, перевернулся в Нижегородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГИБДД.

"В 06:10 на 333-м км дороги Нижний Новгород – Иваново водитель автобуса не учел дорожные условия, в результате чего съехал на обочину с последующим опрокидыванием", – говорится в сообщении.

В Минздраве Нижегородской области агентству сообщили, что в результате произошедшего 13 пассажиров получили травмы легкой и средней степени тяжести, погибших нет.

Замгубернатора Нижегородской области – министр здравоохранения Давид Мелик Гусейнов написал в своем Instagram, что десять пострадавших были доставлены в ЦРБ в Балахны.

"Состояние легкой и средней тяжести. Детей среди пострадавших нет", – написал он.

На месте аварии работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области междугородний пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. Серьезные травмы получили водитель и пассажир иномарки, также пострадали шесть пассажиров автобуса.