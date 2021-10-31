Девять туристов из России пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

18:14
Фото: AP Photo/Emrah Gurel
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, девять человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ.
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 31 октября, в черте населенного пункта Серик. В салоне автобуса находилась туристическая группа из 12 россиян, которые направлялись в аэропорт.
"По предварительным данным, предоставленным дорожной полицией, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся. В результате ДТП пострадали девять российских граждан", – говорится в сообщении.
В дипмиссии уточнили, что все пострадавшие россияне были госпитализированы с травмами различной тяжести.
"Состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести. Они остаются под наблюдением врачей", – отмечается в материале.
Сотрудник российского генконсульства выехал на место происшествия и в медучреждения для выяснения ситуации и состояния пострадавших. Водитель автобуса был задержан полицией до выяснения обстоятельств инцидента.
Ранее в Федерации туристических палат Египта сообщили о закрытии отеля, где отравились российские туристы. Всего в больницу обратились 40 человек. 36 из них продолжают лечение, четверых выписали. Состояние пострадавших остается удовлетворительным, угрозы жизни нет.
Автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции
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