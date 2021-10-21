Российский турист утонул в Турции

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Генконсульство РФ в Анталье и полиция Турции выясняют обстоятельства гибели российского туриста, который, по предварительным данным, утонул во время отдыха в Аланье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

"Во время купания в море в штормовую погоду пропал находившийся в уезде Аланья на отдыхе российский гражданин 1982 года рождения. В ходе поисковых мероприятий, предпринятых турецкими правоохранительными органами, его тело было обнаружено в открытом море", – заявили в генконсульстве.

Отмечается, что российских дипломатов о произошедшем уведомила местная прокуратура. Дипмиссия находится в постоянной связи с турецкими властями, страховщиками и семьей погибшего. Решается вопрос его возвращения на родину.

Ранее в сауне отеля в Албании обнаружили тела четырех россиян, среди которых двое мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 60 лет. По предварительным данным, они задохнулись.