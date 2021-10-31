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В мире

08:39

В Египте закрыли отель, где отравились 40 россиян

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Eman Helal

В Федерации туристических палат Египта сообщили о закрытии отеля, где отравились российские туристы, передает ТАСС. Остальные гости расселены по другим местам размещения.

"За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг отелю грозят не только крупные финансовые штрафы, но полное закрытие с отзывом лицензии", – уточнил представитель организации.

По словам специалиста Федерации туристических палат Египта, всего в больницу обратились 40 человек. 36 из них продолжают лечение, четверых выписали. Состояние пострадавших остается удовлетворительным, угрозы жизни нет.

Как рассказал генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев, отель AMC Royal hotel, где произошел инцидент, закрыт на 48 часов. Дипломат подтвердил, что консульство отслеживает ситуацию с отравившимися россиянами. Позднее гостиницу закрыли на неопределенный срок.

В октябре 2021 года Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления школьников в российском Клину по части 1 статьи 236 Уголовного кодекса РФ ("Нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие по неосторожности массовое отравление людей").

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