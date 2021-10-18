СК возбудил уголовное дело после отравления школьников в Клину

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления школьников в Клину. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Московской области.

"Предварительно установлено, что на объектах инвентаря и устройствах для приготовления пищи обнаружены астровирусы и ротавирусы, которые могли попасть туда как на объекте-носителе (заболевшем), так и принесены на руках и одежде", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 236 Уголовного кодекса РФ ("Нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие по неосторожности массовое отравление людей").

К настоящему времени осмотрены все помещения, отобраны пробы воды и пищи. Сотрудники Роспотребнадзора взяли образцы продуктов, которые направили на экспертизу.

По данным следствия, 15 октября в больницы с признаками пищевого отравления обратились 42 ученика. К настоящему времени четыре ребенка находятся в стационаре.

По словам родителей школьников, дети ели на завтрак омлет, а через несколько часов они пожаловались на самочувствие.

