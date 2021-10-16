Родители отравившихся в Клину детей рассказали о случившемся

16 октября, 21:15
В подмосковном Клину произошло массовое отравление школьников. По данным местного Минздрава, всего в областные больницы поступило 36 обращений от родителей. Причиной предположительно стал ротавирус.
"Вызовов было очень много по Клину. Приехала не скорая, приехал врач из детской больницы. Назначил нам лечение, препараты какие принимать. <...> Он сказал, кишечная инфекция неясной этимологии. Мы же с родителями общаемся друг с другом. Кто в Моники попал, они сдали анализы, и у них сальмонеллез. Дети на завтрак ели омлет, поэтому очень все взаимосвязано", – рассказала мама одного из школьников.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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