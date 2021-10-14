Знакомые устроившего стрельбу рядом со школой в Москве рассказали о его увлечениях

В Москве 13 октября очевидцы услышали выстрелы рядом со школой № 1260 на юго-западе города. Там же заметили молодого человека в камуфляже и с ружьем в руках. Парня, которому всего 15 лет, удалось задержать, а оружие оказалось страйкбольным. Расскажем, куда стрелял подросток и что о поступке думают его знакомые.



Сработали оперативно

Фото: телеграм-канал Baza

После сообщений о выстрелах в городе объявили план "Сирена". К школе на улице Фотиевой оперативно приехали сотрудники полиции. Выяснилось, что молодой человек стрелял не по зданию учебного заведения, а по заброшенной постройке неподалеку. Парня задержали и доставили в отдел для разбирательства.





Владимир Васенин начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Им оказался молодой человек 2006 года рождения, у которого было изъято страйкбольное оружие.

В столичном департаменте образования и науки рассказали, что по инструкции правоохранительных органов в школе заперли все окна и двери, после чего уроки продолжились.

"Все дети в безопасности, никто не пострадал. После уведомления от правоохранительных органов о снятии ограничений детей отпустили по домам", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Полиция организовала проверку случившегося. Ситуацию на контроль поставила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Она отметила, что действия школы говорят о знании того, как поступать при подобных инцидентах.



"Конечно, испугались"

Фото: телеграм-канал Baza

Директор школы № 1260 Елена Мельвиль рассказала, что, как только послышались выстрелы, вход в здание тут же закрыли.

"Слышим стрельбу – забаррикадировались в школе. Собственно, что школа и сделала. Дети оставались в учебном заведении, ждали сигнала от правоохранительных органов", – рассказала директор.

Один из очевидцев стрельбы рассказал Москве 24, что в это время ученики школы сидели на последнем уроке.

"Одна из девочек обратилась к учителю, сказала, ей пришло сообщение, что в округе школы гуляет мужчина с оружием. Тут же другой одноклассник подтвердил, у него подруга в соседней школе. Учитель нас тут же отсадил от окна к ряду у стенки и побежал выяснять (что случилось. – Прим. ред.)", – рассказал школьник.





очевидец стрельбы рядом со школой № 1260 в Москве Конечно, испугались. Сами понимаете, недавно было в новостях, что в каких-то других городах стреляли.

Другая ученица школы поделилась с журналистами, что звуки выстрелов лично она не слышала. Девушка призналась, что сначала приняла происходящее за розыгрыш. По ее словам, ученикам сказали сидеть смирно, при этом ситуацию им не объяснили.

"Просто сказали не волноваться и сидеть в кабинете. Закрыли двери и сказали не выглядывать в окна", – вспоминает девушка.

В школе дети просидели около полутора часов, после чего всех отпустили по домам, рассказала очевидец.



"Никому навредить он не хотел"

Фото: скриншот видео телеграм-канала Москва 24

Источники утверждают, что оперативники нашли дома у задержанного восемь страйкбольных пистолетов, из которых два электрических и шесть спринтовых. Отец молодого человека рассказал РЕН ТВ, что его сын давно увлекается страйкболом и вышел в парк у школы попрактиковаться. Он уверен, что о последствиях своих действий парень просто не подумал.

По другой версии, стрельбу из оружия молодой человек устроил для съемок видео и готовил ролик для TikTok.

Знакомая стрелка в разговоре с "Ридусом" назвала его обычным мальчиком.

"В школе нормально учится, занимается футболом. У меня не было ощущения, что он очень агрессивный или что-то еще. Другие ребята о нем нормально отзывались. Мальчик как мальчик", – охарактеризовала задержанного девушка.

Друг стрелка сообщил изданию, что задержанный никому не хотел навредить.





друг задержанного за стрельбу рядом со школой № 1260 в Москве Знаю уже давно, потому с уверенностью могу сказать, что никому навредить он не хотел. Он просто тестировал свою модель оружия, стреляющую пластиковыми пульками с очень низкой скоростью полета снаряда.

Друг задержанного рассказал, что парень увлекается моделями оружия. Однако эта забава зашла немного далеко, резюмировал молодой человек.

Председатель Общероссийской общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев рассказал Москве 24, что убить оружием, как у 15-летнего парня, невозможно.

"Этим оружием можно причинить ущерб, если пользоваться им как дубиной. Или же стрелять в упор. Тогда, может быть, останется ссадина какая-то", – подчеркнул специалист.

С ним согласился эксперт в сфере оборота гражданского оружия Глеб Обуховский. В беседе с Москвой 24 он объяснил, что по сути это не ружье, а похожая на него игрушка. По его словам, таким оружием даже нельзя разбить стекло, так как оно стреляет пластиковыми шариками.

Юрист Андрей Лухин в разговоре с Москвой 24 отметил, что для приобретения страйкбольного оружия особого разрешения не требуется. В подавляющем большинстве случаев его может купить любой желающий, подчеркнул эксперт. Однако случай с 15-летним подростком может быть расценен как уголовная статья о хулиганстве с использованием оружия или похожим на него предмета, считает Лухин.





Андрей Лухин юрист Это тяжкая статья, которая подразумевает реальный срок лишения свободы. Уголовная ответственность наступает за нее начиная с 14 лет.

Если задержанного признают виновным в случившемся, то ученики и сотрудники школы, признанные потерпевшими, смогут рассчитывать на выплаты компенсаций, резюмировал Лухин.

