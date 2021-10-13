Стали известны подробности о стрельбе недалеко от столичной школы

13 октября, 19:15
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Подросток, который устроил стрельбу из страйкбольного оружия недалеко от московской школы, стрелял по нежилому зданию. Об этом ТАСС рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Она отметила, что это не было нападением.
"То, что в ближайшей школе услышали стрельбу, приняли меры, это хорошо – значит, есть четкая инструкция как действовать, и в школе ее соблюдают. Почему пневматическое ружье оказалось у подростка в руках, я думаю, правоохранительные органы разберутся. Я взяла это дело на контроль", – сказала Ярославская.
Ранее сообщалось о хлопке около дома 66 на Ленинском проспекте. СМИ сообщили, что школу оцепили, детей не выпускали из здания, а в городе ввели план "Сирена".
Позже выяснилось, что стрельбу устроил 15-летний подросток. Его доставили в территориальный отдел полиции для разбирательств и установления всех обстоятельств произошедшего. В полиции организовали проверку.
Открывшего стрельбу у школы в Москве молодого человека задержали
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: