Стали известны подробности о стрельбе недалеко от столичной школы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Подросток, который устроил стрельбу из страйкбольного оружия недалеко от московской школы, стрелял по нежилому зданию. Об этом ТАСС рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Она отметила, что это не было нападением.

"То, что в ближайшей школе услышали стрельбу, приняли меры, это хорошо – значит, есть четкая инструкция как действовать, и в школе ее соблюдают. Почему пневматическое ружье оказалось у подростка в руках, я думаю, правоохранительные органы разберутся. Я взяла это дело на контроль", – сказала Ярославская.

Ранее сообщалось о хлопке около дома 66 на Ленинском проспекте. СМИ сообщили, что школу оцепили, детей не выпускали из здания, а в городе ввели план "Сирена".

Позже выяснилось, что стрельбу устроил 15-летний подросток. Его доставили в территориальный отдел полиции для разбирательств и установления всех обстоятельств произошедшего. В полиции организовали проверку.

