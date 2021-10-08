Школьники отравились в столовой в Красноярске

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Красноярске школьники отравились после посещения столовой. Об этом информирует краевое управление Роспотребнадзора в своем телеграм-канале.

Известно, что пострадавшие были госпитализированы. Шестерым школьникам из разных классов позднее поставили диагноз "острая кишечная инфекция".

В данный момент состояние всех отравившихся детей удовлетворительное.

Специалисты ведомства взяли пробы продукции, сырья, воды и смывов с поверхностей технологического оборудования в школьной столовой, где произошло отравление. Кроме того, обследование предстоит пройти работникам пищеблока.

Ситуация остается на контроле краевого управления Роспотребнадзора.

Ранее около 22 учеников гимназии в Брянске обратились в медучреждения. У всех были признаки кишечной инфекции. Директор областного департамента образования и науки Елена Егорова рассказала, что некоторых учеников отправили на карантин.