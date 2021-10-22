В Москве возбудили дело об отравлении трех человек метанолом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-западе столицы один человек погиб, еще двое пострадали от отравления метанолом, говорится на сайте столичной прокуратуры.

11 октября трое мужчин в кафе на улице Академика Семенова пили принесенный с собой алкоголь, который они купили у неизвестных в Подмосковье.

"Вскоре их госпитализировали с отравлением метанолом. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, один из потерпевших скончался", – говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека". Ход расследования контролирует столичная прокуратура.

Ранее в Свердловской области 24 человека погибли, отравившись метанолом, купленным на местном рынке.

Также недавно стало известно о массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области. Позже в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол. По данным следствия, от отравлений пострадали 64 человека, 34 из которых скончались.