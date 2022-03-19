Четверо детей погибли при детонации неразорвавшегося снаряда в Афганистане – СМИ

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В Афганистане четыре ребенка погибли в результате неразорвавшегося артиллерийского снаряда. Об этом сообщает телеканал Tolonews.

Уточняется, что инцидент произошел в провинции Кандагар на юге страны. По данным полиции, трагедия случилась, когда дети играли с боеприпасом.

Причины, по которым снаряд не был вовремя утилизирован, не называются.

Ранее сообщалось, что четыре ребенка стали жертвами взрыва гранаты в Непале. Трагедия произошла, когда дети возвращались из леса домой. Они нашли гранату и решили поиграть с ней, после чего произошел взрыв.

В местной полиции рассказали, что одному из детей было 5 лет. Двум другим погибшим было по 11 лет, четвертому – 13.