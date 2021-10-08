При взрыве в мечети на севере Афганистана погибли около 100 человек – СМИ

13:53
Фото: twitter.com/aamajn
В провинции Кундуз на севере Афганистана произошел мощный взрыв в шиитской мечети Сеид-Абад, в результате которого погибли порядка 100 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает информационное агентство "Аамадж Ньюс".
Уточняется, что происшествие случилось около 13:30 по местному времени (12:00 по мск), когда в мечети собралось много людей на пятничную молитву. По предварительным сведениям, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, находившийся внутри религиозного сооружения.
Член комиссии запрещенного в РФ террористического движения "Талибан" по культуре Мохаммад Джалал написал на своей странице в Twitter, что теракт был совершен боевиками запрещенной в России группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
6 октября в мечети в Афганистане прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек.
До этого сообщалось о теракте у входа в мечеть в Кабуле. Происшествие случилось во время похоронного обряда, там находилась большая группа людей.
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