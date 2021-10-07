В МИД РФ обеспокоены ростом активности террористов в Афганистане

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Москва обеспокоена ростом активности запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"За последнее время игиловцы отметились крупным терактом около мечети в центре Кабула, в результате погибли 20 мирных граждан, более 30 получили ранения", – цитирует Захарову РИА Новости.



Захарова подчеркнула, что группировка начала интенсивные боевые действия на юге страны. В МИД РФ с тревогой отмечают деятельность террористов в районе российского посольства в Кабуле.

"Там 4 октября были ликвидированы пять боевиков этой террористической группировки. Мы призываем афганские власти принять дополнительные меры по обеспечению безопасности российской дипмиссии, а также находящихся на территории Афганистана российских граждан", – добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что в мечети в Афганистане прогремел взрыв. В результате погиб один человек.

До этого сообщалось о теракте у входа в мечеть в Кабуле. Происшествие случилось во время похоронного обряда, там находилась большая группа людей.