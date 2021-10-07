В МИД РФ обеспокоены ростом активности террористов в Афганистане

Фото: AP Photo/Rahmat Gul
Москва обеспокоена ростом активности запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"За последнее время игиловцы отметились крупным терактом около мечети в центре Кабула, в результате погибли 20 мирных граждан, более 30 получили ранения", – цитирует Захарову РИА Новости.
Захарова подчеркнула, что группировка начала интенсивные боевые действия на юге страны. В МИД РФ с тревогой отмечают деятельность террористов в районе российского посольства в Кабуле.
"Там 4 октября были ликвидированы пять боевиков этой террористической группировки. Мы призываем афганские власти принять дополнительные меры по обеспечению безопасности российской дипмиссии, а также находящихся на территории Афганистана российских граждан", – добавила Захарова.
Ранее сообщалось, что в мечети в Афганистане прогремел взрыв. В результате погиб один человек.
До этого сообщалось о теракте у входа в мечеть в Кабуле. Происшествие случилось во время похоронного обряда, там находилась большая группа людей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: