Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане

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Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Главы государств обсудили также последнее развитие ситуации в Афганистане и договорились оставаться в тесном контакте", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также в ходе разговора Путин поздравил Рахмона с днем рождения.

Ранее радикальное движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) обратилось к России с просьбой помочь в вопросах снятия санкций ООН и восстановления Афганистана. Также сообщалось, что новое правительство Афганистана рассчитывает на положительные итоги предстоящих заседаний Совбеза ООН.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны.

7 сентября представители движения объявили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.