Талибы заявили о намерении выступить на Генассамблее ООН

Фото: depositphotos/ognjen1234

Представители движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) сообщили о намерении выступить на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Как передает ТАСС, в качестве постпреда Афганистана представители движения выдвинули кандидатуру Мохаммада Сохаила Шахина.

"20 сентября генеральный секретарь получил письмо, озаглавленное "Исламский Эмират Афганистан", подписанное "Амир Ханом Моттаки" в качестве "министра иностранных дел", с запросом на участие в "76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21–27 сентября", – рассказал Дюжаррик.

В документе также сообщалось, что с 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани был отправлен в отставку. По заявлению представителей талибов, он больше не является главой государства.

Кроме того, нынешний постпред Афганистана при ООН больше не представляет страну, заявили в "Талибане".

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны.

7 сентября представители движения объявили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.