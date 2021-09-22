Талибы заявили о намерении выступить на Генассамблее ООН

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Представители движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) сообщили о намерении выступить на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Как передает ТАСС, в качестве постпреда Афганистана представители движения выдвинули кандидатуру Мохаммада Сохаила Шахина.
"20 сентября генеральный секретарь получил письмо, озаглавленное "Исламский Эмират Афганистан", подписанное "Амир Ханом Моттаки" в качестве "министра иностранных дел", с запросом на участие в "76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21–27 сентября", – рассказал Дюжаррик.
В документе также сообщалось, что с 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани был отправлен в отставку. По заявлению представителей талибов, он больше не является главой государства.
Кроме того, нынешний постпред Афганистана при ООН больше не представляет страну, заявили в "Талибане".
Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны.
7 сентября представители движения объявили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.
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