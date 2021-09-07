"Талибан" объявил новый состав временного правительства Афганистана

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Представитель запрещенного в России террористического движения "Талибан" Забиулла Муджахид огласил состав нового временного правительства Афганистана. Трансляцию его выступления вел местный телеканал "Ариана ньюс".

Согласно заявлению, исполняющим обязанности премьер-министра страны стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд. И. о. главы Минобороны Афганистана стал мулла Якуб, и.о. главой МВД – Сираджуддин Хаккани, а Амир Хан Моттаки временного возглавит министерство иностранных дел. Сам же Муджахид будет и.о. главы министерства культуры и информации.

Также известно, что Мохаммад Ханиф станет и.о. министра экономики. Шейх Мавлави Нурулла Мунир временно возглавит министерство образования. В свою очередь мулла Мохаммад Идрис назначен и. о. главой Центробанка страны.

Кроме того, сообщается, что заместителем и.о. министра иностранных дел назначили Шера Мохаммада Аббас Станикзай.

Мулла Рахматулла Наджиб временно возглавит разведывательное управление талибов, а и.о. заместителем министра внутренних дел по борьбе с наркотиками назначен мулла Абдул Хак.

Представитель запрещенного в РФ движения добавил, что объявленный состав правительства Афганистана не является постоянным.

15 августа представители радикального движения объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть страну, чтобы избежать кровопролития.