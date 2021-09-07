Талибы открыли стрельбу для разгона толпы у посольства Пакистана в Кабуле – СМИ

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Боевики запрещенного в РФ террористического движения "Талибан" открыли стрельбу, чтобы разогнать протестующих, собравшихся у посольства Пакистана в Кабуле, сообщает AFP.

Как уточняется, около 70 человек собрались перед посольством Пакистана с плакатами, они выкрикивали антипакистанские лозунги.

По данным агентства, талибы сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Ранее представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заявил об окончании военных действий в Афганистане и начале работы над восстановлением страны. А до этого стало известно о взятии талибами контроля над последней сопротивлявшейся провинцией Панджшер.

15 августа представители радикального движения объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть страну, чтобы избежать кровопролития.

