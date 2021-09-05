Талибы обязали студенток вузов ходить на занятия в никабах

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Представители радикального движения "Талибан" (организация запрещена в РФ) обязали женщин, получающих образование в вузах Афганистана, носить на занятиях никаб, сообщает The Straits Times.

В объемном документе, которое выпустило управление образования "Талибана" (запрещено в РФ), члены движения приказали, чтобы занятия со студентками проводили только женщины. В случае, если преподавательниц по необходимым предметам нет, то их могут заменить "старики" с хорошей репутацией.

"Университеты обязаны набирать женщин-преподавателей для обучения студенток в зависимости от их возможностей", – сказано в публикации.

Кроме никаба, головного убора, закрывающего лицо, женщинам в высших учебных заведениях предписывается носить халаты абая.

Представитель талибов Сухейль Шахин уже заявлял, что женщины в хиджабе в Афганистане смогут иметь иметь возможность получать образование и работать, а также подчеркнул, что США не должны пытаться изменить культуру страны.

"Права женщин будут соблюдаться и у них не возникнет проблем с получением образования или возможностью работать" – добавил Шахин.

По словам радикала, Афганистан и США не должны пытаться влиять на культуру друг друга. Он считает, что "слова Штатов о том, что "женщины без хиджаба должны иметь доступ к образованию – это попытка изменить культуру".

Ранее активисты "Талибана" (запрещено в РФ) применили слезоточивый газ против митингующих афганских женщин, которые вышли на улицы с требованием равноправия. Акция состоялась в Кабуле на площади вблизи президентского дворца. Женщины заявляли о своем недовольстве в вопросах ущемлении прав, а также получения образования и трудоустройства.

