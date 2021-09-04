Афганские власти поручили университетам представить предложения по раздельному обучению

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Министерство высшего образования Афганистана попросило университеты представить варианты реализации раздельного обучения студентов и студенток, сообщает телеканал 1TV.

Исполняющий обязанности министра высшего образования страны Абдулу Баки Хаккани заявил, что студенты и студентки в Афганистане будут учиться в разных классах.

Уточняется, что на разработку и представление предложений университетам установили срок в ближайшие 3 дня.

Ранее активисты радикального движения "Талибан" (организация запрещена в России) применили слезоточивый газ против митингующих афганских женщин, которые вышли на улицы с требованием равноправия.

Акция состоялась в Кабуле на площади вблизи президентского дворца. Женщины заявляли о своем недовольстве в вопросах ущемлении прав, а также получения образования и трудоустройства.

