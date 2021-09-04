РФ прорабатывает программу приема афганских студентов

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Россия прорабатывает программу приема афганских студентов на обучение, рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков РИА Новости в кулуарах ВЭФ.

По его словам, Москва не может стоять в стороне в связи с кризисной ситуацией.

"Мы помогаем найти этих людей, которые сейчас находятся на территории Афганистана, составить списки для того, чтобы они могли попасть на учебу в Россию. Насколько я знаю, прорабатывается программа, по которой эти студенты, которые находятся в Афганистане, все-таки попадут на свои учебные места за парты в Россию", – сказал Примаков.

Он добавил, что правоохранители и спецслужбы проводят определенную работу с каждым из студентов, чтобы понимать, что за человек попадает на обучение в Россию. Это делается в рамках безопасности.

Примаков также отметил, что правоохранительные органы могут проработать вопрос о предоставлении гражданства. Также по международному праву афганцы, как и другие, могут запрашивать убежище – они должны доказать, что их преследовали в Афганистане и они не могут туда вернуться из-за угрозы своей жизни.

В середине августа талибы вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан.

Позднее силы сопротивления в афганской провинции Панджшер заявили, что запрещенная в России террористическая организация "Аль-Каида" присоединилась к талибам в борьбе с оппозицией.

