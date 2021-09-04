РФ прорабатывает программу приема афганских студентов

12:05
Фото: AP Photo/Shekib Rahmani
Россия прорабатывает программу приема афганских студентов на обучение, рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков РИА Новости в кулуарах ВЭФ.
По его словам, Москва не может стоять в стороне в связи с кризисной ситуацией.
"Мы помогаем найти этих людей, которые сейчас находятся на территории Афганистана, составить списки для того, чтобы они могли попасть на учебу в Россию. Насколько я знаю, прорабатывается программа, по которой эти студенты, которые находятся в Афганистане, все-таки попадут на свои учебные места за парты в Россию", – сказал Примаков.
Он добавил, что правоохранители и спецслужбы проводят определенную работу с каждым из студентов, чтобы понимать, что за человек попадает на обучение в Россию. Это делается в рамках безопасности.
Примаков также отметил, что правоохранительные органы могут проработать вопрос о предоставлении гражданства. Также по международному праву афганцы, как и другие, могут запрашивать убежище – они должны доказать, что их преследовали в Афганистане и они не могут туда вернуться из-за угрозы своей жизни.
В середине августа талибы вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан.
Позднее силы сопротивления в афганской провинции Панджшер заявили, что запрещенная в России террористическая организация "Аль-Каида" присоединилась к талибам в борьбе с оппозицией.
Талибы позвали Россию принять участие в разработке недр Афганистана
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: