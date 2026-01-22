Форма поиска по сайту

22 января, 18:03

Шоу-бизнес
StarHit: экс-супруга Цекало Галушка скрывает от него детей в Латвии

Экс-супруга Цекало Галушка скрыла от него детей в Латвии – СМИ

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывшая жена продюсера и телеведущего Александра Цекало Виктория Галушка скрывает общих детей в Латвии. Об этом сообщает StarHit, ссылаясь на источник из близкого окружения некогда пары.

По информации приближенных к бывшим супругам, женщина не только ограничивает общение Цекало с детьми, но и прививает 17-летней дочери Александре и 13-летнего сыну Михаилу негативное отношение к отцу.

"Он уже несколько лет не видел сына и дочь, хотя всегда был вовлеченным отцом", – заявили собеседники издания.

Также сообщается, что Галушка продала особняк, в котором проживала вместе с детьми после развода с телеведущим. На данный момент женщина регулярно переезжает, из-за чего Александра и Михаил вынуждены часто менять школы.

Цекало зарегистрировал свои отношения с сестрой певицы Веры Брежневой в 2008 году. Галушка стала его третьей женой. До этого телеведущий состоял в браке с солисткой квартета "Шляпа" Аленой Шиферман и исполнительницей Лолитой Милявской.

В 2018-м Цекало и Галушка развелись. Не так давно она требовала взыскать с экс-супруга более 83 миллионов рублей в качестве долга по алиментам и брачному договору.

