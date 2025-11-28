Суд обязал телеведущего Марата Башарова выплачивать алименты на содержание ребенка

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Мировой судья судебного участка № 354 столичного района Коптево постановил взыскать с актера и телеведущего Марата Башарова алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает RT, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.

Основанием для судебного приказа стало заявление бывшей супруги Елизаветы Башаровой.

Ранее экс-жена телеведущего Александра Цекало Виктория Галушка подала иск на взыскание долга по алиментам и брачному договору на сумму более 83 миллионов рублей. Из материалов дела следовало, что долг по алиментам составлял 52,7 миллиона рублей, а по брачному договору – 31 миллион.

До этого бывшая жена шеф-повара Константина Ивлева Мария направила в суд иск по поводу долгов по алиментам. Еще летом она жаловалась в соцсетях на задолженность экс-супруга в размере 19 миллионов рублей. По ее словам, часть долга была погашена, но бывший муж еще не выплатил 8,5 миллиона рублей.