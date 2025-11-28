Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 16:28

Шоу-бизнес

Суд обязал телеведущего Марата Башарова выплачивать алименты на содержание ребенка

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Мировой судья судебного участка № 354 столичного района Коптево постановил взыскать с актера и телеведущего Марата Башарова алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает RT, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.

Основанием для судебного приказа стало заявление бывшей супруги Елизаветы Башаровой.

Ранее экс-жена телеведущего Александра Цекало Виктория Галушка подала иск на взыскание долга по алиментам и брачному договору на сумму более 83 миллионов рублей. Из материалов дела следовало, что долг по алиментам составлял 52,7 миллиона рублей, а по брачному договору – 31 миллион.

До этого бывшая жена шеф-повара Константина Ивлева Мария направила в суд иск по поводу долгов по алиментам. Еще летом она жаловалась в соцсетях на задолженность экс-супруга в размере 19 миллионов рублей. По ее словам, часть долга была погашена, но бывший муж еще не выплатил 8,5 миллиона рублей.

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика