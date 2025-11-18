Новая жена Марата Башарова объявила о тайной свадьбе с актером

Актер и телеведущий Марат Башаров тайно женился на коллеге Асе Борисовой, сообщили СМИ. Что известно о новых отношениях актера, читайте в материале Москвы 24.

"Он – мой учитель"

Актриса Ася Борисова, сыгравшая в сериале "Кулинарный техникум" мать одного из героев, поделилась в интервью с "Экспресс-Газетой", что вышла замуж за Марата Башарова. Церемония бракосочетания прошла тайно.

"Но, знаете, как говорят: счастье любит тишину. Мы стараемся жить без лишнего шума и внимания", – заявила она.

В ходе беседы актриса также отметила, что она не боялась связывать свою жизнь с Башаровым, несмотря на его скандальное прошлое. По ее словам, в их семье нет конфликтов – есть проблемы, но они решаются мирно.

Борисова отметила, что в отношениях важно слышать и понимать друг друга, а также учиться управлять своими эмоциями.

"Ведь у каждого бывают тяжелые дни, когда так и тянет выплеснуть негатив на ближнего. Но именно близкие при этом страдают больше всех. Я выработала для себя правило: если на душе тяжело – уединиться в ванной, смыть с себя весь негатив, а потом уже идти к семье", – поделилась Ася.

В комментарии для портала "Страсти" Ася также вспомнила, что могла познакомиться с Маратом гораздо раньше.

"Удивительно, насколько мы встретились в нужное время и в нужном месте. Странно, что этого не произошло раньше, так как долгое время состояли в одном антрепризном агентстве. Случилось так, как случилось!" – отметила она.

Актриса поделилась, что в момент знакомства с актером переживала развод, поэтому не воспринимала его ухаживания всерьез. Однако Башаров проявил настойчивость и смог добиться внимания Аси.





Ася Борисова актриса Я бесконечно люблю этого человека! Он – мой учитель, пример во многом. Я благодарю судьбу, что мы с ним познакомились! <…> Я просто счастлива оттого, что Марат есть в моей жизни, надеюсь, у него такие же мысли!

По данным СМИ, слухи о романе Башарова и Борисовой появились в 2022 году. В эфире одной из телевизионных программ актер рассказал, что влюбился в Асю с первого взгляда. По словам Марата, он "действовал как маньяк", пытаясь познакомиться с коллегой.

Ася Борисова – дочь заслуженного артиста России Виктора Борисова. Первым мужем актрисы был однокурсник Артур Походня, от которого она родила сына Богдана. Для Башарова это тоже не первый брак – два предыдущих закончились скандалами, когда обе экс-супруги обвинили его в жестокости и в злоупотреблении алкоголем.

Скандальные разводы

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев

СМИ широко освещали личную жизнь Башарова. Его связывали длительные отношения с Елизаветой Круцко. В 2004‑м у пары родилась дочь Амели, однако в 2009‑м они расстались из-за романа актера с фигуристкой Татьяной Навкой.

В марте 2014 года Башаров начал отношения с актрисой Екатериной Архаровой, племянницей Эммануила Виторгана. По данным СМИ, через два месяца после знакомства они сыграли свадьбу. Однако уже в октябре Архарова оказалась в больнице с тяжелыми травмами, а в ноябре в эфире одной из телепрограмм обвинила Башарова в домашнем насилии, рассказывая о его склонности к алкоголю и агрессии. В декабре она подала на развод: официально брак актеров был расторгнут в марте 2015 года.

В июле 2016-го Башаров объявил о предстоящей свадьбе с поклонницей Елизаветой Шевырковой. Вскоре возлюбленная родила актеру сына Марселя, а в сентябре 2017-го пара узаконила отношения. Но уже в 2018‑м брат Шевырковой заявил, что она попала в больницу со сломанным носом, и опубликовал медицинскую справку и фото. В феврале 2019‑го сама Елизавета сообщила в блоге, что уходит от мужа из‑за его отказа лечиться от алкогольной зависимости. В марте того же года брак был расторгнут.

Год спустя в эфире телевизионного шоу Башаров заявил, что действительно бил своих жен, но не смог объяснить мотивы своих поступков.