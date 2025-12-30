Белоусов подписал приказ о призыве россиян на военную службу в 2026 году

Фото: ТАСС/Дмитрий Харичков

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о призыве граждан на военную службу в 2026 году. Об этом пишет RT со ссылкой на Минобороны.

Согласно документу, командующие войсками военных округов России и военные комиссары должны провести призыв совместно с органами власти субъектов и представителей местного самоуправления. Ожидается, что призыв продлится с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Призыву подлежат все граждане в возрасте от 18 до 30 лет, которые не пребывают в запасе. Приказом предусмотрено увольнение с военной службы тех, у кого истек ее срок по призыву.

Ранее соответствующий указ подписал Владимир Путин. Из документа следовало, что в период с 1 января по 31 декабря будут призваны 261 тысяча человек.



Указ был подписан впервые после вступления в силу закона о круглогодичном военном призыве. При этом, несмотря на норму, фактическая отправка солдат в войска будет проводиться два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

