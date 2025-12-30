Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 14:28

Политика

Белоусов подписал приказ о призыве россиян на военную службу в 2026 году

Фото: ТАСС/Дмитрий Харичков

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о призыве граждан на военную службу в 2026 году. Об этом пишет RT со ссылкой на Минобороны.

Согласно документу, командующие войсками военных округов России и военные комиссары должны провести призыв совместно с органами власти субъектов и представителей местного самоуправления. Ожидается, что призыв продлится с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Призыву подлежат все граждане в возрасте от 18 до 30 лет, которые не пребывают в запасе. Приказом предусмотрено увольнение с военной службы тех, у кого истек ее срок по призыву.

Ранее соответствующий указ подписал Владимир Путин. Из документа следовало, что в период с 1 января по 31 декабря будут призваны 261 тысяча человек.

Указ был подписан впервые после вступления в силу закона о круглогодичном военном призыве. При этом, несмотря на норму, фактическая отправка солдат в войска будет проводиться два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика