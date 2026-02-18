Форма поиска по сайту

18 февраля, 14:44

Общество
Больше половины россиянок копят деньги к декрету

Стала известна средняя сумма накоплений россиянок к декрету

Фото: depositphotos/AlexLipa

Многие россиянки копят средства, планируя выйти в декретный отпуск. Средний размер накоплений составляет от 380 до 450 тысяч рублей, следует из опроса, результаты которого приводит "Газета.ру".

Всего в исследовании приняли участие 2 тысячи женщин. Из них 62% либо уже создают финансовые накопления к декретному отпуску, либо планируют начать это делать в ближайшие месяцы. При этом 21% респонденток полагаются исключительно на доходы своего партнера, а 17% не задумывались о создании финансовой подушки заранее.

Как выяснили эксперты, сумма сбережений существенно варьируется в зависимости от региона. Например, в Москве будущие мамы планируют отложить в среднем 650–900 тысяч рублей на год декрета, а в Санкт-Петербурге – 550–750 тысяч.

В остальных городах-миллионниках, таких как Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Краснодар, средний размер колеблется в пределах 450–600 тысяч рублей. В населенных пунктах, где проживает до 500 тысяч человек, эта размер накоплений значительно ниже и составляет 250–350 тысяч.

Цели сбережений также разнятся в зависимости от региона. В частности, в столице и крупных городах 48% опрошенных включают в бюджет регулярные услуги няни даже при частичной занятости. Причем средняя стоимость работы специалистов по уходу за детьми в мегаполисах составляет 450–600 рублей в час, то есть при 3–4 часах работы в день расходы могут достигать 35–50 тысяч рублей в месяц. Чаще всего основную статью затрат на няню указывают москвички (87%).

В городах с населением менее 1 миллиона человек приоритеты оказались другими. Там только 19% будущих мам планируют регулярно нанимать няню, зато 54% закладывают деньги на личные расходы и уход за собой, например на маникюр, косметологию, парикмахерские услуги, такси и бытовые сервисы. В крупных городах такие траты оцениваются в 8–15 тысяч рублей в месяц, а в городах с населением менее 300 тысяч человек – в 5–10 тысяч.

При составлении бюджета женщины чаще всего ориентируются на период декретного отпуска, который длится 6–12 месяцев, добавили аналитики. Для комфортного проживания в течение полугода, включая услуги няни и личные расходы, в городах-миллионниках требуется около 300–450 тысяч рублей, а на год – 600–900 тысяч. В городах с населением до 1 миллиона человек расчет несколько скромнее – 150–250 тысяч рублей на полгода и 300–400 тысяч рублей на год.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, освобождающий на год от уплаты налога на профессиональный доход женщин при рождении ребенка. Согласно документу, льгота будет действовать с первого дня налогового периода, в котором ФНС примет соответствующее решение. При этом право обратиться за ее получением сохраняется в течение года со дня рождения ребенка.

