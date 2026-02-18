Родина Деда Мороза в Великом Устюге станет частью особой экономической зоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство России одобрило инициативу Вологодской области по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) в Великоустюгском округе, где расположена вотчина всероссийского Деда Мороза. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Георгий Филимонов.

Он отметил, что вице-премьер РФ Александр Новак уже подписал протокол межведомственной рабочей группы, которая отвечает за создание и развитие ОЭЗ. На ее территории должен будет появиться тематический парк "Дед Мороз". Партнером региональных властей стала АФК "Система".

По словам Филимонова, благодаря реализации этого инвестиционного проекта гости Великого Устюга получат современную инфраструктуру для отдыха, а местные жители – новые рабочие места. Также там активнее будет развиваться малый и средний бизнес, вырастут налоговые поступления в бюджет.

Ранее стало известно о присоединении новой площадки "Алабушево-2" к особой экономической зоне "Технополис "Москва" в рамках стратегии развития промышленности столицы.

Ее площадь составит 27,5 гектара, а на территории построят свыше 370 тысяч квадратных метров промышленной и общественно-деловой инфраструктуры. Известно, что преимущественно на площадке будут сосредоточены проекты в области микроэлектроники.

