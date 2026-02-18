Городские службы готовятся к сильному снегопаду в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Городские службы в Москве готовятся к мощному снегопаду – за сутки может выпасть более 70% месячной нормы осадков, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, снегопад начнется в ночь на четверг, 19 февраля, а его пик ожидается днем. Осадки будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 15–17 метров в секунду, возможны метель и снежные заносы на дорогах. При этом сохранятся низкие температуры.

"Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", – сказал Бирюков.

Он отметил, что дорожные службы ведут постоянный мониторинг состояния трасс и тротуаров. По мере выпадения снега будет проводиться механизированная уборка и противогололедная обработка. Циклы работ станут повторять в зависимости от погоды.

На МКАД и в ТиНАО будет организовано дежурство тягачей и автокранов для помощи водителям грузовиков. Для сотрудников служб, задействованных в уборке, развернут пункты обогрева и питания.

В настоящее время службы продолжают вывоз снега с городских территорий. Особое внимание уделяется очистке кровель, фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков.

Бирюков призвал горожан быть осторожными на дорогах и тротуарах, а по возможности – отказаться от поездок на личном транспорте.

Ранее главный специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова рассказала, что уже к выходным осадки в столице станут менее интенсивными. В воскресенье, 22 февраля, снега практически не будет. Ночью температура воздуха составит минус 10–15 градусов, днем – минус 1–6 градусов.