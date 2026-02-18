Форма поиска по сайту

18 февраля, 13:54

Политика

В ГД сочли предательством слова правнучки Хрущева о статусе Крыма

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Слова Нины Хрущевой, правнучки советского лидера Никиты Хрущева, о принадлежности Крыма Украине являются предательством и демонстрируют наплевательское отношение к мнению жителей полуострова. С таким мнением в беседе с РИА Новости выступил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Речь идет об интервью Хрущевой Катерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом), в котором она заявила, что считает Крым украинской территорией, а передачу полуострова в состав УССР в 1954 году охарактеризовала как управленческое решение советского руководства.

Комментируя этот отрывок, Шеремет подчеркнул, что Хрущева далека от России и ее истории и не вправе делать подобные заявления, игнорируя позицию крымчан, которую они выразили на референдуме 2014 года.

Депутат также добавил, что Россия и Украина ранее входили в состав одного государства, однако впоследствии киевское руководство "пошло по пути национализма и нацизма".

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что право народов на самоопределение якобы неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. Секретариат ООН счел принцип территориальной целостности более превалирующим.

В ответ на это посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что генсек ООН продемонстрировал безапелляционную двойственность стандартов всемирной организации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, посоветовала генсеку ООН перейти на работу в НАТО или Евросоюз.

