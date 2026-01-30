Форма поиска по сайту

30 января, 09:39

Политика

В МИД РФ заявили, что самоопределение Донбасса и Крыма выявило двойные стандарты ООН

Фото: depositphotos/gary718

Генсек ООН Антониу Гутерриш демонстрирует безапелляционную двойственность стандартов всемирной организации, говоря о неприменимости права на самоопределение народов Донбасса и Крыма. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, позиция Гутерриша носит только ему понятную политическую целесообразность. В качестве примера он привел референдум о независимости Косова и позицию ООН по этому поводу.

"Если это Косово, то, по мнению генсека и его юридического департамента, право на самоопределение есть, и без референдума, и без мнения на этот счет Сербии. Если же это Донбасс, то такого права, по их мнению, нет, несмотря на 2 полноценных референдума и 12 лет кровопролитной борьбы за право не подчиняться власти незаконных госпереворотчиков, захвативших Киев", – пояснил посол.

Ранее генсек ООН сказал, что секретариат организации считает принцип территориальной целостности более превалирующим правом самоопределения народов в таких ситуациях, как с Донбассом и Крымом.

В Госдуме прокомментировали это заявление, подчеркнув, что позиция Гутерриша подрывает основы ООН и ее устава.

