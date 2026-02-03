Форма поиска по сайту

03 февраля, 04:29

Политика

В Госдуме предложили включить уход за ребенком в льготный стаж для досрочной пенсии

Фото: depositphotos/tonodiaz

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова выступила с инициативой изменить пенсионные правила для работников социальной сферы. Соответствующее письмо направлено министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову.

По словам депутата, главная цель инициативы – включить периоды отпуска по уходу за ребенком в специальный стаж, необходимый для досрочной пенсии педагогов, медиков и других социально значимых категорий профессий.

Сейчас это правило действует только для отпусков, начавшихся до октября 1992 года, что, по мнению депутата, несправедливо и создает путаницу, из-за которой многие женщины теряют право на досрочный выход на пенсию.

Также Лантратова предложила повысить пенсионные коэффициенты за уход за детьми до 1,5 лет. Новые значения могут составить не менее 2,7 балла за первого ребенка, 5,4 – за второго и 8,1 – за третьего и следующих детей.

По ее мнению, эти меры помогут устранить разрыв между трудовыми и пенсионными правами, снизить количество судебных споров и укрепить доверие к системе соцзащиты.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести в России "отцовский капитал" для многодетных семей.

По его словам, зачастую в многодетных семьях финансовая ответственность возлагается на мужчин, так как около 40% таких матерей уже не выходят на работу.

