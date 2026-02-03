Эксплуатация Diamond DA-40 в вузах Росавиации приостановлена после ЧП под Орском

Фото: depositphotos/avoodin

Эксплуатацию самолетов Diamond DA-40 в учебных заведениях Росавиации временно приостановят после катастрофы в Оренбургской области. Об этом сообщило федеральное агентство воздушного транспорта в телеграм-канале.

Меры приняты для проведения внепланового технического аудита воздушных судов. Отмечается, что родственникам каждого из погибших через страховую компанию будут выплачены средства в размере 1 миллиона рублей.

Самолет Diamond DA упал в поселке Джанаталап вблизи Орска 2 февраля. В момент крушения на борту находились инструктор и двое курсантов, они погибли.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствие рассматривает несколько версий произошедшего. К ним относятся ошибка пилотирования и неисправность воздушного судна.