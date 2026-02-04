Глава Роспотребнадзора Попова: пляжи Анапы пока не готовы к открытию после разлива мазута

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Пляжи Анапы пока не готовы к открытию после разлива мазута, однако для их очистки прилагаются все усилия. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пленарном заседании Совета Федерации.

По ее словам, результат уже виден, но он недостаточный. Ситуация оказалась сложнее, чем предполагалось. Сейчас в песке пляжей слишком высокое содержание нефтепродуктов, поэтому пускать туда детей пока нельзя.

Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в конце 2024 года. Авария произошла из-за нарушения капитанами и судовладельцами сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025-го Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района Кубани. При этом власти последнего муниципального образования приостановили взимание туристического налога в Новотаманском сельском поселении.

Работы по сбору мазута завершились в сентябре 2025 года, но позднее, в конце октября, в акватории Черного моря обнаружили новый разлив мазута объемом почти 900 тонн. Уточнялось, что сгусток топлива дрейфовал в сторону Таманского полуострова и Темрюка.

