Работы по сбору мазута с морского дна завершились в Анапе

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Завершились работы по сбору мазута, осевшего на морском дне у берегов Анапы и Темрюкского района, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу оперштаба Краснодарского края.

В период с 10 по 17 сентября специалисты собрали последние 443 мешка с нефтепродуктами около причала в поселке Джемете.

Всего во время очистки 19 морских участков водолазы совершили 21 591 погружение и набрали 22 451 мешок с мазутом общим весом более двух тысяч тонн. Сбор нефтепродуктов проводился двумя способами: вручную с лопатами и при использовании эжекторных установок.

В декабре 2024 года в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом.

Владимир Путин назвал инцидент миной замедленного действия и поручил оперативно очистить черноморское дно от нефтепродуктов. Суммарный ущерб экологии от случившегося составил 84,9 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Кубани взыскал 49,56 миллиарда рублей в пользу госбюджета России с владельца "Волгонефть-212". Также Росприроднадзор потребовал взыскать более 35,48 миллиарда рублей с владельца "Волгонефть-239".